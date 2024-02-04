أول وثيقة للتأمين على المحاصيل الزراعية.. "الزهيرى": نستهدف زيادة حجم وثائق التأمين لـ20 مليونًا

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن حجم الوثائق التأمينية في مصر بلغ نحو 6.7 مليون وثيقة التأمين، ونستهدف زيادة وثائق التأمين إلى 20 مليون وثيقة في مصر.

وأضاف "الزهيري"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، أنه تم عمل عدة بروتوكولات مثل بروتوكول مع هيئة البريد، من أجل الاستفادة من فروع البريد، وجمعية أهل مصر، مشيرًا إلى أننا بصدد تنفيذ المرحلة الثانية في إطار توعية المواطنين، حيث دشنا فريق عمل من الجمعية والاتحاد، وتم عمل توعية بمخاطر الحريق وتجنب آثاره ولو حدث خطر الحريق فإن التأمين حل من الحلول.



وأوضح أنه: تم عمل بروتوكول مهم مع الجامعة الأمريكية، وتم توقيعه منذ شهر، كما تمت الدراسة لأول 20 دارسًا مع شركات التأمين، مشيرًا إلى أننا نتوقع أن يكون لدينا كل 8 أشهر 40 خريجًا في الدراسة الاكتوارية، كما تم عمل بروتوكول آخر مع جامعة القاهرة، وكان الهدف تمويل 40 دارسًا لدراسة الدراسات الاكتوارية، وبدأت أول دفعة في شهر 8 الماضي، والدفعة الحالية يتكفل الاتحاد المصري للتأمين بالمصاريف لمدة 4 سنوات.



وأكد أنه: من ضمن المنتجات التي تم اعتمادها منتج التأمين الزراعي وهو تحدٍ كبير، حيث يوجد عدد من المزارعين يحتاجون لهذا التأمين، وعملنا أول وثيقة للتأمين على المحاصيل الزراعية.



وانطلقت- منذ قليل- فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية".

ويشارك بالجلسة الافتتاحية، والتي يلقى فيها الجلسات الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يلقيها محمد عبدالفتاح سكرتير محافظة الأقصر، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن مشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تلقي كلمتها الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، يلقيها الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر فيديو تسجيلي.