تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

تشهد الفترة المقبلة تراجعا حادا في سعر الدولار بالسوق السوداء، وذلك بعد ضخ دولارات في السوق الرسمي.

وترصد “الدستور” متوسط أسعار الدولار في السوق السوداء، وفقا لمتعاملون الذين أكدوا تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء بنسبة 35٪.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 نحو 56 جنيها في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري مساء الخميس بزيادة الفائدة 2٪، ما أدى إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار في مضاربات السوق السوداء.

وخضع الدولار في السوق السوداء لسياسة العرض والطلب فكان سعره قبل قرار البنك المركزي المصري أكثر من 70 جنيها لكنه تراجع إلى 56 جنيهًا في السوق السوداء على خلفية التأثر بقرار البنك المركزي المصري.

وفقا التوقعات الخبراء الاقتصاديين فإنه من المتوقع حدوث تراجع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة القادمة مع حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بخلاف تجديد بعض الودائع الدولارية لبعض الدول الخليجية مع استئناف مصر لبرنامج الطروحات الحكومية عبر بيع حصص من الشركات الحكومية لتحصيل سيولة دولارية للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء.

وأدت الصراعات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر الدولار بسبب هروب حوالي 20 مليار دولار استثمارات من الأموال الساخنة في البورصة بخلاف تراجع العوائد الدولارية من بعض الموارد الدولارية الهامة في مصر.