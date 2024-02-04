الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

سعر الدولار
سعر الدولار

تشهد الفترة المقبلة تراجعا حادا في سعر الدولار بالسوق السوداء، وذلك بعد ضخ دولارات في السوق الرسمي.

وترصد “الدستور” متوسط أسعار الدولار في السوق السوداء، وفقا لمتعاملون الذين أكدوا تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء بنسبة 35٪.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 نحو 56 جنيها في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري مساء الخميس بزيادة الفائدة 2٪، ما أدى إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار في مضاربات السوق السوداء.

وخضع الدولار في السوق السوداء لسياسة العرض والطلب فكان سعره قبل قرار البنك المركزي المصري أكثر من 70 جنيها لكنه تراجع إلى 56 جنيهًا في السوق السوداء على خلفية التأثر بقرار البنك المركزي المصري.

وفقا التوقعات الخبراء الاقتصاديين فإنه من المتوقع حدوث تراجع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة القادمة مع حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بخلاف تجديد بعض الودائع الدولارية لبعض الدول الخليجية مع استئناف مصر لبرنامج الطروحات الحكومية عبر بيع حصص من الشركات الحكومية لتحصيل سيولة دولارية للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء.

وأدت الصراعات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر الدولار بسبب هروب حوالي 20 مليار دولار استثمارات من الأموال الساخنة في البورصة بخلاف تراجع العوائد الدولارية من بعض الموارد الدولارية الهامة في مصر.

الدولار تعرف علي سعر الدولار اليوم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار تراجع سعر الدولار

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم السبت 3-2-2024 في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 3-2-2024 فى البنوك

كرم جبر: الدولار أقوى سلاح فى ترسانة الأسلحة للإدارة الامريكية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين