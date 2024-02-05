الاتحاد المصرى للتأمين يصدر 7 توصيات لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر

كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن توصيات لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الأقصر.



وأضاف الاتحاد خلال جلسته مساء اليوم الاثنين، أنه أنهي المؤتمر بعد الحوار والمناقشات وخرج بتوصيات تتمثل في تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل على فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، من خلال أنظمة بحوث التسويق ومن ثم العمل علي المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.



وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن من ضمن التوصيات الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة، مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين فضلا عن دورها في عمليات اصدار الوثائق وتسوية التعويضات.



وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، أنه من ضمن التوصيات تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر، من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.



وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين على ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعىر المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية مشيرًا إلى أهمية فهم الاحتياجات التأمينية الخاصة بالمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل علي رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.



وأكد الاتحاد المصرى للتأمين على ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من أجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين على ابرام عدد من هذه الشراكات مشيرا الي أنه لابد من الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجال التأمين متناهي الصغر ويشكل خاص التأمينات الزراعية والجوائح الطبيعية.