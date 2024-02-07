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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2023

دواجن
دواجن

تصدرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية ترند محركات البحث جوجل، حيث انخفضت الأسعار مايقرب عن 12 جنيها حيثت وصلت الأسعار إلى 98 جنيها للكيلو، لتصل إلى 86 جنيهًا للكيلو، وتراجعت أيضا أسعار البيض بشكل تتدريجي خلال الساعات القليلة الماضية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 7-2-2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن علي مدار اليوم خاصة عقب تراجع أسعارها خلال الساعات القليلة الماضية، وقد سجلت أسعارالدواجن البيضاء للجملة داخل بورصة الدواجن سعر 86 جنيهًا للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 94 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، حيث يتم إضافة مابين 8 إلي 10 جنيهًا كاهامش ربح إلي التجار.

أسعار الفراخ الساسواليوم الأربعاء 7-2-2024

شهدت أسعار الفراخ الساسو تراجع طفيف في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث سجلت للجمله داخل البورصة 108 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 118جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024

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أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 7-2-2024

الدواجن البلدي لا تقل أهمية عن أسعار الفراخ البيضاء، حيث تعتير من اللحم المفضل للدي الكثير، وقد شهدت أسعارها استقرار اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، حيث سجلت 140 جنيها للكيلو وتصل إلي المستهلك بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء 7-2-2024

ارتفعت أسعار الفراخ الأمهات نتيجة إلي زيادة الطلبها عقب ارتفاع أسعار الفراخ البيضا خلال الفترة الماضية،  حيث أن الدواجن سلعة حية تعتمد علي العرض والطلب وفقًا إلي تصريحات رئيس شعبة الدواجن، حيث سجلت أسعارها اليوم الأربعاء   78 جنيه للكيلو، وتصل إلي المستهلت بـ 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه والأوراك اليوم الأربعاء 7-2-2024

بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن أشهر ما في مجزأت الدواجن وهو البانيه حيث سجلت أسعار اليوم الأربعاء في الأسواق الشعبية بسعر مابين 220 إلي 250 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و100 جنيه للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و60 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 7-2-2024

سجلت أسعار كرتونة بيض أحمر مابين  148 جنيه  و149 جنيه

سجلت أسعار كرتونة بيض أبيض مابين  146 جنيه  و147 جنيه

سجلت أسعار كرتونة بيض بلدي  مابين   144 جنيه و 145 جنيه

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