أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 5-2-2024 في بورصة الدواجن

يحرص عشاق ومحبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 5-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث ارتفع سعر الفراخ البيضاء اليوم وتكون بمعدل مبلغ 3 جنيهات للكيلو الواحد، واستقر سعر الفراخ البلدي بداخل عدد من الأسواق والمحال التجارية في القاهرة والجيزة.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 5-2-2024 في بورصة الدواجن

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في بورصة الدواجن .

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ارتفع سعر الفراخ البيضاء الاثنين في عدد من الأسواق الشعبية من مبلغ 100 لـ103 جنيهات، أما سعر «الأوراك» فوصل إلى قيمة 106 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص مبلغ 108 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الدبابيس قيمة 120 جنيها، ووصل سعر كيلو الرومي البلدي إلى مبلغ 160 جنيهًا، والبط البلدي بلغ سعر الكيلو 140 جنيها.

سعر الفراخ البلدى اليوم الاثنين 5 فبراير

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي مبلغ 135 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الفراخ العتاقى قيمة 110 جنيهات، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى مبلغ 118 جنيها، كما قد سجل سعر كيلو الأجنحة قيمة 70 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الإثنين 5-2-2024، على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 23 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 25 و28 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجل 18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.

سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين ما بين مبلغ 180 و200 جنيه، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح ما بين 180 و200 جنيه، والأوراك ما بين 80 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة قيمة 100 جنيه، وتختلف الأسعار وذلك حسب كل منطقة.

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أسعار البيض اليوم

أسعار البيض فى الأسواق اليوم الاثنين تسجل تحرك ملحوظ إلي مبلغ 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض بالمزرعة وتصل المستهلكين بمبلغ 160 جنيها وبلغت أسعار كرتونة البيض البلدى قيمة 145 جنيها وتصل المستهلكين مبلغ 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل قيمة 146 جنيها وتصل المستهلكين بمبلغ 160 جنيها.