الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"منتجى الدواجن": انفراجة كبيرة فى أسعار الفراخ خلال أيام ويكشف الاستعدادات لرمضان

الدواجن
الدواجن

كشف محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لـمنتجي الدواجن، عن انفراجة في أسعار الدواجن، وذلك بسبب انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مدخلات الصناعة في الدواجن بالدولار، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الدواجن ليس لحظيًا، ولكننا نحتاج لأكثر من يوم حتى نرى تأثير انخفاض الدولار على أسعار الدواجن.

الاستعداد لرمضان مع كبار المنتجين لتغطية احتياجات الناس

وأكد أننا نستعد لموسم رمضان، لأنه أكبر وقت فيه استهلاك للدواجن والبيض، وكبار المنتجين مستعدون لزيادة الإنتاج لتغطي حاجة الناس بالشهر الكريم.

منتجى الدواجن اسعار الدواجن انخفاض أسعار الدولار مدخلات الصناعة الاستعداد لرمضان

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