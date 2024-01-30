الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الحلقات الوسيطة" كلمة السر وراء ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق

سامح السيد
سامح السيد

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن قطاع الدواجن يحتاج إلى يد من حديد لضبط حلقة التداول بين المزرعة والتاجر وصولا إلى المستهلك، وذلك من خلال تقليل الحقلقات الوسيطة بتقليل الحلقات الوسيطة من خلال تفعيل قانون 70 لسنة 2009 لحظر تداول الطيور الحية في السوق.

أضاف أن مصر لديها الإمكانية من خلال المجازر الآلية، حسيث يوجد في مصر 567 مجزرًا آليًا مجهزًا بكافة الخدمات التي يحتاجها السوق، حيث تضم ما يحتاجه السوق من تبريد وتجميد للمنتج، وأوضح أن تلك القوى من المجازر قادرة على تلبية احتياجات السوق من القدرات الإنتاجية.

أضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الخطوة ستساهم في توفير نحو 25 جنيهًا في الكيلو الواحد ليصل المنتج بسعر جيد للمستهلك.

منافذ بيع في السلاسل التجارية الكبرى

وأشار إلى أن الدواجن تباع حاليًا في المزارع بنحو 77 جنيهًا وتصل إلى المستهلك بعد إضافة 5 جنيهات تكلفة النقل من المزرعة للتاجر، و5 جنيهات أخرى من التارجر لمحال التجزئة للكيلو، فضلا عن 3 جنيهات للسمسار ونحو 10 جنيهات إضافية يتم وضعها على سعر الكيلو من قبل تجار الجملة.

أضاف أن المجازر الحالية لديها منافذ بيع لمنتجاتها في السلاسل التجارية الكبرى مجهزة بتبريد وتجميد للمنتج.

وكشف أن شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أبرمت بروتوكول تعاون مع بنوك الأهلي والبنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل شراء ثلاجات ومعدات تبريد للمحال التجارية الراغبة في تحويل نشاطها إلى بيع الدواجن المجمدة والمبردة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتضمن تمويل شراء المعدات وتجهيز المحال بقروض ميسرة وقسط يصل إلى 7 سنوات، موضحا أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الدواجن، وأن ارتفاع أسعار الأعلاف مرتبط بالأسعار العالمية، حيث أن مصر تستورد 80% من الأعلاف من الخارج.

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن غرفة الجيزة التجارية ضبط حلقة التداول تقليل الحقلقات الوسيطة المجازر

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