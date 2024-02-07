أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في محافظات مصر المختلفة، فهي المصدر الأول للبروتين الحيواني في مصر، ويشهد زيادة كبيرة في سعره لا سيما في فصل الشتاء بسبب نفوق عدد كبير من الفراخ في المزارع الموجودة في أماكن متفرقة من البلاد تأثرًا ببرودة الطقس مما تسبب في شح الإنتاج وارتفاع السعر بشكل ملحوظ.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024

افتتحت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024 تداولاتها على استقرار في سوق الفراخ والمحال التجارية، بعد ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء بمقدار 6 جنيهات أمس، في حين بقي سعر كرتونة البيض الأبيض عند مستواه السابق عند 156 جنيهًا للمستهلك.

شعبة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعار الفراخ

أوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، أن سعر الفراخ البيضاء قد ارتفع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ليتجاوز سعرها حاجز الـ100 جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مثل الذرة والصويا، والتي ترتبط أسعارها بسعر الدولار، مشيرًا في تصريحاته التليفزيونية إلى أن الدواجن متوفرة في الأسواق، ولكن تكاليف الإنتاج هي التي ارتفعت، مؤكدًا أنه في حال تراجع سعر الدولار، من الممكن أن تنخفض أسعار الفراخ وتعود إلى مستوياتها السابقة.

سجلت الفراخ البيضاء ثباتًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء خلال بداية تداولات بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء كالتالي:

- في بورصة الدواجن: حققت نحو 91 جنيهًا.

- في المحال: حققت نحو 103 جنيهات.

تراجع سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء خلال بداية تداولات بورصة الدواجن ليسجل الأسعار التالية:

- أسعار الفراخ البلدي صباحًا في بورصة الدواجن

- أسعار الفراخ البلدي صباحًا في المحال التجارية

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024

وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 132 جنيهًا في بورصة الدواجن، ونحو 142 جنيهًا في المحال التجارية.

من جهة أخرى، سجل سعر الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 7-2-2024 انخفاضًا، حيث بلغت الأسعار نحو 111 جنيهًا في بورصة الدواجن ونحو 122 جنيهًا في المحال التجارية.

أسعار البط اليوم الأربعاء 7-2-2024

أسعار البط في المزرعة اليوم تتراوح أسعار كيلو البط الفرنساوي بين 60 و65 جنيهًا، وتتراوح أسعار البط المولار بين 65 و75 جنيهًا وقد بلغ سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 7-2-2024

تم تسجيل سعر الكتكوت الأبيض بين 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه، في حين بلغ سعر كتكوت ساسو بيور ما يقارب 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الساسو ما يقارب 6 جنيهات إلى 8 جنيهات في الأسواق. أما سعر الكتكوت البلدي فقد تراوح ما بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الهجين ما بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

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