الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الزراعة": سعر اللحمة البلدى فى مزارع الوزارة 280 جنيهًا للكيلو

اللحوم
اللحوم

أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، أن مصر تعاني مثل باقي دول العالم من ارتفاع الأسعار في الأعلاف التي تؤثر على تكاليف إنتاج اللحوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، على برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن الحكومة المصرية تسعى لتذليل الصعوبات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار صالح، إلى أن هناك تحسنًا في موقف الأعلاف، وأن الدولة تتبع سياسات وإجراءات لضمان توافرها، موضحًا أن وزير الزراعة يحرص على التنسيق مع البنك المركزي والجهات الأخرى المسئولة عن استيراد مشتقات الأعلاف.

وأوضح أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة "خير مزارعنا" منذ 3 سنوات، بهدف تشجيع المزارعين على إنتاج اللحوم البلدية وتسويقها بأسعار معقولة، لافتًا إلى أن عدد المنافذ الثابتة لبيع اللحوم وصل إلى 274 منفذًا وسيزيد إلى 300 منفذ في منتصف العام الحالي.

وأكد أن سعر اللحمة البلدي في مزارع وزارة الزراعة هو 280 جنيهًا للكيلو، وأن المواطنين يستطيعون شراء الكمية التي يحتاجونها دون قيود.

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