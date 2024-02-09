حسن مكاوى لـ"الشاهد": "القاهرة الإخبارية" نجحت فى تغطية أحداث غزة بصورة لم أتوقعها

قال حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه يشجع على إنشاء كيانات إعلامية منافسة دون القضاء على الأنظمة القديمة، خاصة وأن الدولة المصرية لديها بنية إعلامية تحتية قوية للغاية سواء فيما يتعلق بالصحف أو محطات البث الأرضي والفضائي وغيرها من أنماط الإعلام.

قوة الإعلام المصري



وأكد الدكتور حسن عماد مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أن مشاكل الإعلام الآن متعلقة بالجوانب الإدارية وليس بإمكانيات المهنة، معبرًا: "تعرضنا لفقدان كامل في المصداقية في حرب ١٩٦٧، ولكن تغيرت الفكرة في حرب أكتوبر ١٩٧٣، لذا تراجع الإعلام متعلق بالإدارة بقدر كبير".

وأضاف في حديثه: "الإعلام المصري كان متميز في تغطيته لحرب غزة بصورة لم أتوقعها، وبخاصة قناة القاهرة الاخبارية التي نشرت شبكة مراسلين كبيرة بقطاع غزة واستطاعت تصوير مشاهد ولقطات حية وعرضها للعالم بأكمله، لذا استطاعت في وقت وجيز أن تصبح مصدر أولي للمعلومات الإخبارية".

واستطرد: "مصر قطعت خطوات جيدة في الإعلام ويمكنها أن تقطع الكثير من الطرق، خاصة وأنها تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لذالك".

تفاصيل برنامج الشاهد

وبرنامج "الشاهد"، يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.