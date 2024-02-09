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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 9-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات استقرار حالة الطقس ليكون دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء مع تكون الشبورة المائية على الطرق.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 9-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية اتجاه درجات الحرارة للارتفاع النسبي لتميل حالة الطقس نهارًا إلى الدفء وتكون باردة ليلًا، بعد أن رحلت التيارات القطبية عن مصر والتي تسببت في تراجع كبير لدرجات الحرارة الاسبوع الماضي.

 

وبدأت سيطرة المرتفع الأزوري والذي يتسبب في دفئ الطقس مع انقطاع فرص الأمطار بداية من الغد، وتكون الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر.

 

وتستقر درجات الحرارة عند مستويات أوائل العشرين على المناطق الشمالية،وبين منتصف إلى اواخر العشرين على مناطق الصعيد في أجواء شتوية دافئة.

 

وبالنسبة ل حالة الطقس في محافظات الوجه بحري يكون نهارا مائل للدفء، وتكون درجات الحرارة 18 - 23 درجة مئوية، وليلا بارد، وتكون درجات الحرارة 10 - 14 درجة مئوية.

 

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية 

وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية فإن الطقس يكون مائل للدفء نهارًا، وتكون درجات الحرارة 18 - 23 درجة مئوية، بارد ليلًا وتكون درجات الحرارة 10 - 14 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة في محافظات مصر

المنطقةدرجة الحرارة العظمى (نهارًا)درجة الحرارة الصغرى (ليلًا)
القاهرة18 - 2310 - 14
وجه بحري18 - 2310 - 14
السواحل الشمالية18 - 2310 - 14
الصعيد20 - 2512 - 16
جنوب سيناء22 - 2714 - 18

 

 

 

 

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