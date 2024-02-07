الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القباج" توجه فرق التدخل السريع بالتعامل مع حالات بلا مأوى لمواجهة الطقس البارد

التدخل السريع
التدخل السريع

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بإجراء حملات بالشوارع والميادين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لإغاثة الأشخاص بلا مأوى لمواجهة الطقس البارد، حيث تغطي هذه الفرق محافظات الجمهورية من خلال الفرق الفرعية، إضافة إلى الفريق المركزي بالوزارة، كما يتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة أوضاع الطقس.

وأكدت وزارة التضامن أن الفريق تعامل مع حوالي 350 حالة خلال يومين على مستوى 10 محافظات ما بين نقل لمؤسسات الرعاية أو بتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء، وبطاطين وملابس، حيث يلعب الفريق دورًا هامًا في حالة تقلبات الطقس سواء أمطارًا أو سيولًا، ويتم التعامل معها فورًا بتوفير المأوي اللازم لها ونقلها لإحدى دور الرعاية أو توفير الأغذية والبطاطين لمن يرفض الانتقال لدور الرعاية.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن فريق التدخل يعد إحدى أذرع الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وفحص البلاغات التي ترد للفريق، أيضًا التحقق من تنفيذ سياسة الحماية وتطبيق مدونة السلوك بهدف رفع الكفاءة وتنمية المهارات لتحقيق الدقة والسرعة في إجراء التدخلات.

البلاغات

 

أما عن البلاغات التي تتلقاها الوزارة، لفتت الى أنه يتم استقبالها من خلال رصد التجاوزات ضد النزلاء بالمؤسسات من المسنين أوالأطفال أو عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى بالشوارع.

وكانت قد استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع، حيث نجح الفريق فى إجراء التدخلات اللازمة بنسبة إنجاز 100%.

وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع الشوارع والميادين محافظات الجمهورية التضامن

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