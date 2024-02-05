وزيرة التضامن تلتقي المتطوعين وكبار السن بمعرض الكتاب

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أجنحة وزارة التضامن الاجتماعي المشاركة في أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر حتى 6 فبراير الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب ثلاثة أجنحة تستعرض فيها أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، وهي جناح "الوعي الاجتماعي" الذي يتضمن كافة برامج وزارة التضامن الاجتماعي التوعوية واستعراض رسائل برامجها وأنشطتها المختلفة، منها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومودة، وتنمية الطفولة المبكرة، كذلك جناح "هنوصلك" ويتضمن استعراض رسائل الاكتشاف المبكر للإعاقة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جناح "معرض ديارنا" الذي يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءًا أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة.

وحرصت القباج والكيلاني على تفقد عدد من الأجنحة، منها جناح حلايب وشلاتين التابع للهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، وهيئة الكتاب، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض.

وأطلعت القباج على الأنشطة المنفذة داخل أجنحة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث حرصت على لقاء الزائرين لأجنحة الوزارة والتحدث معهم لمعرفة الاستفادة العائدة عليهم من الأنشطة المنفذة داخلها، كما التقت العارضين داخل جناح معرض " ديارنا"، والمتطوعين الذين ينظمون العمل داخل الأجنحة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي الرائدات الاجتماعيات اللاتى يقمن بدور توعوي لزائري المعرض، وكذلك كبار السن من دور رعاية المسنين بمحافظتي القاهرة والجيزة الذين تم تنظيم زيارة لهم داخل أروقة المعرض المختلفة، حيث تنظم الوزارة رحلات مختلفة لمعرض الكتاب للشباب والنشء في المناطق المطورة بديلة العشوائيات قرى حياة كريمة ووحدات التضامن داخل الجامعات، وكبار السن في دور رعاية المسنين، وذلك للتعرف على الفعاليات المختلفة للمعرض والتعرض لخبرات ثقافية متنوعة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، والإقبال الكبير من كافة الأعمار، مقدمة التهنئة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة علي نجاح المعرض والمجهود الكبير المقدم خلاله.

وأكدت القباج أن مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تتضمن ثلاثة أجنحة تستعرض فيها أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، منها برنامج وعي الذي يقدم عددًا من الرسائل التي تحث علي السلوك الايجابي، مشيرة إلى أن الثقافة والوعي جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصري.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم خلال فعاليات المعرض برنامجا على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تحت عنوان "وعي في وعي"، يقوم على مسابقات بين رواد معرض الكتاب من كل الفئات، لتقوية معلوماتهم العامة في عدد الموضوعات الاجتماعية مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وتنمية وتنظيم الأسرة والتاريخ الوطني والمواطنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تقدم الوزارة هدايا رمزية وكتب ومنتجات من معرض ديارنا للفائزين في المسابقات.