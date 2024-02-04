القباج: تخصيص 10 ملايين جنيه لتوفير فرص عمل بالمنوفية.. وتطلق مبادرة "المنوفية بلا أمية"

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث قامت بتسليمهم عددًا من الكراتين الغذائية، ثم قامت بتسليم ما يقرب من ٢٥ فتاة من الأسر الأولى بالرعاية عددًا من الأجهزة الكهربائية في إطار تجهيزهن للزواج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تواصلًا دائمًا مع المحافظين، والوزارة تؤدى خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورًا بالمراحل العمرية التالية، كما تقوم الوزارة بتوفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية، كما تم التوسع فى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة.

وقررت القباج تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلًا عن إطلاق مبادرة "المنوفية بلا أمية" لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية خلال فترة قريبة.

وكان قد أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مبادرة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن تدريب أبناء مصر كريمي النسب فوق 18 عامًا، حيث تم تنفيذ 27 تدريبًا متخصصًا على مستوى 17 محافظة لإجمالي 408 شباب وفتيات كمرحلة أولى.

حيث تأتي هذه المبادرة حرصًا من وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار دعم وتمكين أبنائها من الأيتام بما ينفعهم في مستقبلهم وضمان حقهم في أخذ فرصة تكوين أسرة، وذلك من خلال تعريفهم بأسس بناء الأسرة المستقرة وكيفية الحفاظ عليها من التحديات المختلفة، ورفع وعيهم وإكسابهم المهارات بمختلف الجوانب ذات الصلة بالحياة الأسرية السليمة لسد الفجوات المعلوماتية لديهم وتعريفهم بالأدوار المختلفة لأعضاء الأسرة وبالحقوق والواجبات، مع التركيز على أهمية اختيار شريك الحياة على أسس سليمة لضمان حياة مستقرة فيما بعد.