الهلال الأحمر المصري: مرافقة المصابين الفلسطينين أثناء نقلهم إلى مطار العريش

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، على استمرار جهود متطوعي الهلال للمساعدة في ظل الأحداث الجارية بقطاع غزة.

وكشفت الهلال عبر موقعها الإلكتروني، عن مرافقة فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لعدد من المصابين ومرافقيهم أثناء نقلهم إلى مطار العريش وتجهيزهم للنقل جوا إلى دولة قطر لاستكمال رحلة العلاج.

ولفتت إلى أن الفريق يعمل علي توفير كافة الاحتياجات الأساسية بجانب تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المصابين والتي تعمل وبشكل كبير على تحسين الحالة النفسية لهم.

وأشارت إلى أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري يعملون جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الفلسطينية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وتوزيعها على النازحين بقطاع غزة، لافتة إلى إنشاء وتجهيز مخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، لإيواء النازحين بجنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

وزعت جمعية الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع نظيرها الفلسطيني، 3000 سلة غذائية في ‫مخيم‬ خان يونس‬.

وأعلنت الهلال الأحمر عن إطلاق حملة "شتاهم دفا" لدعم المواطنين فى قطاع غزة، وتوفير 100 ألف بطانية.

واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، حجم المساعدات التى قدمت لغزة منذ بدء الأزمة وحتى الأيام الماضية عبر 40 دولة، و13 منظمة دولية بإجمالى 111،490 طنا دخلت عبر 7179 شاحنة، تنوعت بين المساعدات الغذائية والإمدادات الدوائية ومستلزمات الإعاشة ومثلت المساعدات التى قدمت عبر الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى 37220 طنًا من إجمالي المساعدات.

وعن أبرز الدول التى قدمت مساعدات، أوضحت الجمعية أنها مصر، اليونان، الهند، الجزائر، بنجلاديش، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، الدنمارك، الإمارات،، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بولندا، السعودية، وسنغافورة.

الهلال الأحمر المصري يرافق المصابين الفلسطنين