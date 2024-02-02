الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر ينشئ أول مركز للإمداد الغذائى اليومى لدعم النازحين بغزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

دشن الهلال الأحمر المصري، مركز الإمداد الغذائى اليومي لدعم النازحين بقطاع غزة والعمل على توفير وجبات غذائية يومية، وذلك في إطار جهود دعم العملية الإنسانية بقطاع غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، استمرار جهود متطوعي الهلال للمساعدة في ظل الأحداث الجارية بقطاع غزة.

الهلال الأحمر المصرى: مرافقة المصابين الفلسطينيين أثناء نقلهم إلى مطار العريش

وكشفت الهلال، عبر موقعها الإلكتروني، عن مرافقة فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لعدد من المصابين ومرافقيهم أثناء نقلهم إلى مطار العريش وتجهيزهم للنقل جوًا إلى دولة قطر لاستكمال رحلة العلاج.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر عن إطلاق حملة "شتاهم دفا" لدعم المواطنين فى قطاع غزة، وتوفير 100 ألف بطانية.

وكشفت عن تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة، لافتة إلى أنه يجرى العمل جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الفلسطينية لتجهيز المخيم، والعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

وأشارت الجمعية إلى أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كل الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وأشارت إلى أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري يعملون جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الفلسطينية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وتوزيعها على النازحين بقطاع غزة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، إن الجمعية لها 112 عامًا من العطاء والخبرة، تمثل قلب الإنسانية في مصر، ومساهماتها وقيمتها وشارتها لها قيمة محلية وإقليمية ودولية، ولطالما كانت الهلال الأحمر المصري منارة للأمل ومحورًا أساسيًا للتعاون الإنساني في جهود الإغاثة في الأزمات والكوارث، ومؤثرًا حقيقيًا في سلامة وأمن وجودة حياة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، لتصبح مرنة قادرة على مواجهة تحديات العيش في أوقات عثرة تخترق فيها المواثيق والمعاهدات الدولية وتنتهك فيها حقوق الإنسان مثلما هو يحدث في أحداث غزة العصيبة.

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