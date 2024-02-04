إقبال متواصل على أنشطة التضامن بمعرض القاهرة الكتاب

تجري الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، جولة بأجنحة الوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي تضم عددا من أنشطة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعروضات الأسر المنتجة.

وأكدت أن جناح "الوعي الاجتماعي" يتضمن كافة برامج وزارة التضامن التوعوية واستعراض رسائل برامجها وأنشطتها المختلفة، منها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومودة، وتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى جناح "هنوصلك" الذي يتضمن استعراض رسائل الاكتشاف المبكر للإعاقة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا جناح "معرض ديارنا" الذي يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءًا أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة.

وقد شهدت أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض الكتاب، خلال الأيام الماضية، إقبالًا كبيرًا من قبل الزائرين.

وعي

أما عن برنامج وعي، أكدت الوزارة أنه يعمل على عدة قضايا منها النظافة، مناهضة زواج الأطفال، الهجرة غير الشرعية، تنظيم الأسرة، مناهضة ختان الإناث، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، التسرب من التعليم، وتنمية الطفولة،صحة الأم والطفل، الإدمان، المبكرة، المواطنة واحترام الاختلاف.

هنوصلك

أشارت الوزارة إلى أن حملة هنوصلك تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، وإقامة مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى محافظات الجمهورية بهدف الوصول إلى تعريف أشخاص ذوي الإعاقة بالبطاقة وتسهيل إصدارها بكافة المحافظات، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة الفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات؛ للوصول إلى أماكن الخدمة.

ديارنا

يحمل معرض ديارنا عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.