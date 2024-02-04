القباج: 15 ألف رائدة مجتمعية تستهدف توعية الأسر الأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 15 ألف رائدة مجتمعية تعمل ببرامج الوزارة لتوعية الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى مكلفات الخدمة العامة، والمتطوعين من حياة كريمة وغيرها.

وأضافت نيفين، فى تصريحات على هامش تفقدها جناح أنشطة التضامن بمعرض القاهرة للكتاب، أن الوزارة لديها أنشطة اجتماعية ورياضية للأطفال والنشء يمكن للأسر أن يتركوا أطفالهم أثناء تفقدهم المعرض.

وأشارت إلى أن ضيف شرف المعرض هذا العام حلايب وشلاتين، وتقوم بعرض منتجاتها وصناعتها الحرفية، ما يعد فرصة كبيرة لمعرفة المواطنين بمنتجاتها وشرائها.

ولفتت إلى أن الوزارة تشارك في معرض الكتاب ببرنامج وعي للتنمية المجتمعية بـ12 رسالة هى النظافة، مناهضة زواج الأطفال، الهجرة غير الشرعية، تنظيم الأسرة، مناهضة ختان الإناث، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، التسرب من التعليم، تنمية الطفولة، صحة الأم والطفل، الطفولة المبكرة، الإدمان، المواطنة واحترام الاختلاف.

وأكدت أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأيضًا أبناء دور الرعاية، حيث تتحمل الوزارة تكلفة ما يشترونه من الكتب، كما يشارك المسنون من نزلاء دور المسنين، ونوفر لهم الحماية والإشراف لأننا نؤمن بأن الثقافة للجميع وحق أصيل من حقوق الإنسان، وننقلهم في باصات خاصة وأيضًا يشارك شباب المناطق المطورة.

كما استعرضت أنشطة الوزارة فى المعرض ومنها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومودة، وتنمية الطفولة المبكرة، كذلك جناح "هنوصلك" ويتضمن استعراض رسائل الاكتشاف المبكر للإعاقة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى جناح "معرض ديارنا" الذي يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، التي تتميز بكونها جزءًا أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة.

تشارك وزارة التضامن في أعمال الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات د. سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.