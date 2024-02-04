الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن ومحافظ المنوفية يفتتحان فرعًا جديدًا لبنك ناصر بشبين الكوم

نيفين القباج
نيفين القباج

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية خلال زيارتها لمحافظة المنوفية اليوم أحدث  فروع بنك ناصر الاجتماعي  بشبين الكوم في محافظة المنوفية، وذلك بحضور المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان.

وتفقدت القباج وأبو ليمون أقسام الفرع واستمعا إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء.
 

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي  أن افتتاح الفرع في مدينة شبين الكوم يأتي استكمالًا لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، لتلبية احتياجات المواطنين البنكية من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المتعددة، كما يستهدف البنك ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك  يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني، مشيرة إلى أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا بالإضافة إلي تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.

نيفين القباج وزيرة التضامن بنك ناصر الاجتماعي واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بنك ناصر المنوفية إبراهيم أبو ليمون

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