الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج "فرصة" ينظم ينظم ملتقى توظيفي بمحافظة المنوفية

فرصة عمل
فرصة عمل

ينظم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ملتقى توظيف بمحافظة المنوفية، غدا الخميس، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية.

وأكدت وزارة التضامن، أن الملتقى يستهدف توفير فرص عمل للشباب، لا سيما المستفيدين من تكافل وكرامة.

ويستهدف برنامج فرصة، 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الهمم.

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وأشارت الى أن البرنامج يعمل فى عدة محافظات منها  البحيرة - الدقهلية - الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - جنوب سيناء - مطروح - الوادي الجديد – شمال سيناء - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية وقنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

وكان قد افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملتقى توظيفي ببرنامج فرصة بمشاركة 20 شركة ومنشأة بالقطاع الخاص لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من أبناء المحافظة من مستفيدي تكافل وكرامة لمختلف المؤهلات وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

فرصة إبراهيم أبو ليمون تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي فرص عمل

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