التضامن: "المواطنة" تستهدف لم شمل كافة الفئات تحت راية الوطن

قالت فيفان فؤاد مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "وعي" يضم 12 رسالة مجتمعية هي: النظافة، مناهضة زواج الأطفال، الهجرة غير للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج وعي يضم 12 رسالة مجتمعية هى النظافة، مناهضة زواج الأطفال، الهجرة غير الشرعية، تنظيم الأسرة، مناهضة ختان الإناث، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، التسرب من التعليم، تنمية الطفولة، صحة الأم والطفل، الطفولة المبكرة، الإدمان والمواطنة، التي تم إطلاقها في المنيا وتضم كافة الفئات من متطوعين، وشباب، وأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الشيوخ والقساوسة ويتم العمل داخل القرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بحيث تستهدف الوزارة لم شمل هذه الفئات رغم اختلافهم الديني أو العرقي أو الجنسي، لافتة إلى أن الاختلاف قوة ولا بد أن نفتخر به، وكل شخص له حقوق وعليه واجبات، وكلنا نشارك في حماية الوطن والحفاظ عليها.

أما عن أسباب تدشين المواطنة بمحافظة المنيا دون غيرها، أشارت إلى أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية تعد من أكثر المحافظات التي عانت من خطر التطرف والإرهاب، كما أنها من أكثر المحافظات التى بها تعددية، إلى أنه اتضح على أرض الواقع أنها من أفضل المحافظات التى تتمتع بتعايش كافة الفئات مع بعضها البعض، لذلك لابد أن نبرز الجانب الايجابي، كما نبرز السلبي وهو ما يستهدفه برنامج وعي.

وأكدت أن الهدف الأساسي من المواطنة، أن الوطن يسعى للجميع، وأن يكون المجتمع شامل للاختلاف وليس طارد له، قائلة: مصر تستقبل 9 مليون لاجئ واعتقد أنها رسالة كبيرة بان مصروطن يسعى للجميع، وشعارنا هو الدمج الاجتماعي.