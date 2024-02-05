الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مستشار التضامن: ارتفاع وعي الأسر بخصوص قضايا المرأةو وختان الإناث والزواج المبكر

فيفيان فؤاد
فيفيان فؤاد

قالت فيفيان فؤاد مستشار برنامج وعي للتنمية بوزارة التضامن، إن الوزارة تشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ب 3 أجنحة، منهم جناح وعي والذي يضم 12 رسالة هى النظافة، مناهضة زواج الأطفال، الهجرة غير الشرعية، تنظيم الأسرة، مناهضة ختان الإناث، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، التسرب من التعليم، تنمية الطفولة، صحة الأم والطفل، الطفولة المبكرة، الإدمان، المواطنة واحترام الاختلاف، بالإضافة إلى جناح برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة، وجناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتستهدف هذه الاجنحة تقديم التوعية والمشورة للزائرين بالمعرض.

 أبرز الرسائل التى يقدمها برنامج وعي

وعن الرسائل التى يقدمها برنامج وعي، أكدت مستشار وعي أنه من الملاحظ ارتفاع وعي الأسر بشكل كبير بقضايا المرأة وختان الإناث، والزواج المبكر للفتيات، وايضا وعى الأسر بالتربية الأسرية الإيجابية.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي  قد تفقدت، أمس الأحد، أجنحة وزارة التضامن الاجتماعي المشاركة في أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر حتى 6 فبراير الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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و أبدت وزيرة التضامن عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، والإقبال الكبير من كافة الأعمار، مقدمة التهنئة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة علي نجاح المعرض والمجهود الكبير المقدم خلاله.

وأكدت القباج أن مشاركة الوزارة  في معرض القاهرة الدولي للكتاب تتضمن ثلاثة أجنحة تستعرض فيها أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين،  منها برنامج وعي الذي يقدم عددًا من الرسائل التي تحث علي السلوك الايجابي، مشيرة إلى أن الثقافة والوعي جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصري.

فيفيان فؤاد وعي التضامن معرض القاهرة الدولى الأسر برنامج وعي

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