الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تتوجه إلى الدوحة للمشاركة فى فعاليات «المنتدى العربى للتنمية الاجتماعية»

نيفين القباج
نيفين القباج

تتوجه، اليوم، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل المشاركة في فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد»، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية وحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة قطر، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويعقد على مدار يومي 7 و8 فبراير الجاري.
 
 

وزيرة التضامن تلتقي المتطوعين وكبار السن بمعرض الكتاب

ومن المقرر أن تلقى وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى؛ باعتبارها رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث يأتي هذا المنتدى لتفعيل العمل الاجتماعي التنموي الداعم للجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق أهداف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ومن المقرر أن يصاحب هذا المنتدى فعاليات وزارية متخصصة حول الأسر المنتجة، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن موضوع الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة؛ لتشكل هذه الموضوعات في مجملها دفعة ملموسة للعمل الاجتماعي العربي المشترك.

وكانت قد تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، جناح برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعروضات الأسر المنتجة.

وقالت القباج، خلال تفقدها جناح "وعي"، إن مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي تتضمن ثلاثة أجنحة تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، جناح "الوعي الاجتماعي" الذي يتضمن كافة برامج وزارة التضامن الاجتماعي التوعوية واستعراض رسائل برامجها وأنشطتها المختلفة، منها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، الذي يتضمن 12 قضية مجتمعية هى النظافة، مناهضة زواج الأطفال، الهجرة غير الشرعية، تنظيم الأسرة، مناهضة ختان الإناث، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، التسرب من التعليم، وتنمية الطفولة، صحة الأم والطفل، الإدمان، المبكرة، المواطنة واحترام الاختلاف.

نيفين القباج التضامن القطرية الدوحة المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية التنمية الاجتماعية

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