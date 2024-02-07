"الهلال الأحمر" ترافق المصابين الفلسطينيين أثناء نقلهم إلى مطار العريش

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري على استمرار جهود متطوعي الهلال للمساعدة في ظل الأحداث الجارية بقطاع غزة.

وكشفت "الهلال"، عبر موقعها الإلكتروني، عن مرافقة فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لعدد من المصابين ومرافقيهم أثناء نقلهم إلى مطار العريش وتجهيزهم للنقل جوًا إلى دولة الإمارات لاستكمال رحلة العلاج.

ولفتت إلى أن الفريق يعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية، بجانب تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المصابين، والتي تعمل وبشكل كبير على تحسين الحالة النفسية لهم.

وأضافت أنه جار العمل على تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة، من خلال التعاون والتنسيق جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الفلسطينية، والعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

وأكدت أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كل الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، إن متطوعي الهلال الأحمر المصري أبطال الإنسانية أثبتوا بشكل واضح أن العطاء والتضحية لا يعرفان حدودًا، موجهة لهم تحية تقدير ودعم ومساندة، ومعبرة لهم عن امتنانها للجهود الرائعة التي بذلوها في سبيل الوطن والإنسانية وإغاثة المتضررين.

وأكدت أن جمعية الهلال الأحمر المصري لها 112 عامًا من العطاء والخبرة، تمثل قلب الإنسانية في مصر، ومساهماتها وقيمتها وشارتها لها قيمة محلية وإقليمية ودولية، ولطالما كانت "الهلال الأحمر المصري" منارة للأمل ومحورًا أساسيًا للتعاون الإنساني في جهود الإغاثة في الأزمات والكوارث، ومؤثرًا حقيقيًا في سلامة وأمن وجودة حياة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، لتصبح مرنة قادرة على مواجهة تحديات العيش في أوقات عثرة تخترق فيها المواثيق والمعاهدات الدولية، وتنتهك فيها حقوق الإنسان مثلما هو يحدث في أحداث غزة العصيبة.