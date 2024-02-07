توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في القاهرة والإسكندرية خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العام للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في القاهرة والأسكندرية خلال الأسبوع الحالي.

توقعات حالة الطقس اليوم

توقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كذلك من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى مصر اليوم

ستشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-2-2024 في القاهرة أجواء دافئة نهارًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وستكون الأجواء دافئة أيضًا في جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 22 أما الصغرى 11.

السواحل الشمالية العظمى 21 أما الصغرى 10.

جنوب سيناء العظمى 24 أما الصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 23 أما الصغرى 7.

جنوب الصعيد العظمى 27 أما الصغرى 10.

ما حالة الطقس غدًا؟

أما عن حالة الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فذكرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة (من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

وتتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

شهد طقس الإسكندرية حالة من التحسن التدريجي بعد انتهاء المنخفض القطبي الذي ضرب المدينة عدة أيام، وتعرضت لأمطار غزيرة ثلجية، إلا أن الأمر أصبح مغايرًا بدءًا من اليوم حيث تشهد المدينة الساحلية أجواء دافئة على كافة الأنحاء.

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإن طقس الإسكندرية يشهد تحسنًا كبيرا بعد أجواء ماطرة لمدة وصلت لأكثر من أسبوعين متتاليين، حيث تشهد عروس البحر الأبيض المتوسط تحسن خلال الفترة المقبلة حتى مطلع الأسبوع المقبل.