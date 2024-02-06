أخبار فاتتك| إسرائيل تواصل مجازر الإبادة الجماعية لليوم 123.. وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى محافظات مصر

يحرص الالآف من المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوها إلى أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى ستتراوح من (8 إلى 9 درجة مئوية)، للمزيد اضغط هنا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يشغل بال محبي الذهب والشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث تراجع سعر الذهب اليوم لكي يحقق سعر المعدن الأصفر لعيار 21 انخفاضا مفاجئا في أسعار الجرام، كما انخفضت الأعيرة الذهبية بشكل ملحوظ حيث وصل متوسط الانخفاض إلى مبلغ 100 جنيه للجرام، وعالميا هبطت مؤشرات أسعار الذهب العالمي للعقود الفورية والآجلة بمبلغ 6 دولارات للأونصة الواحدة، للمزيد اضغط هنا.

مجازر الإبادة الجماعية مستمرة في اليوم 123 من العدوان الإسرائيلي على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ123 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 15 مجزرة نفذها الاحتلال في خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات ومخيم المغازي، للمزيد اضغط هنا.

روسيا: الولايات المتحدة تحاول جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع الحالى

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الإثنين، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن تصرفات الأنجلوسكسونيين في الشرق الأوسط تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف مندوب روسيا في الأمم المتحدة أن هذه التصرفات تقوض النظام العالمي الذي يقوم على سيادة القانون الدولي العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة، حسبما أورده موقع روسيا اليوم، للمزيد اضغط هنا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-2-2023 والقنوات الناقلة

يحرص محبو ومتابعو مباريات كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-2-2023 عبر جوجل، حيث ستنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وذلك فى نسختها الثالثة، ويسستضيف المصري نظيره نادي طلائع الجيش، بينما سيلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا حامل اللقب للنسخة الأخيرة.

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الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان السبت.. وفلكيًا يبدأ 11 فبراير

تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم السبت 10 فبراير القادم، الموافق 29 شهر من شهر رجب لعام 1445 هجريًا، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، حيث بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، فطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2 / 10 (يوم الرؤية).

وكان قد قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر شعبان للعام الهجرى الحالى 1445 ستكون يوم الأحد 11 فبراير الجارى وعدته 29 يوما، للمزيد اضغط هنا.