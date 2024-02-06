يحرص محبو ومتابعو مباريات كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-2-2023 عبر جوجل، حيث ستنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وذلك فى نسختها الثالثة، ويسستضيف المصري نظيره نادي طلائع الجيش، بينما سيلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا حامل اللقب للنسخة الأخيرة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-2-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 بالبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ونتابع مباراة غاية في الأهمية ما بين منتخب الأردن والمنتخب الكوري الجنوبي بنصف نهائي كأس آسيا 2023، كما سنتابع مباراة ريال مايوركا ضد فريق ريال سوسيداد بذهاب نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا 2024.

كذلك يشهد اليوم مباريات متفرقة في أكثر في بطولة مثل دور الـ16 من كأس فرنسا، وربع نهائي كأس ألمانيا، ومواجهات الجولة رقم 20 من دوري يلو السعودي، وأيضًا لقاءات لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

مواعيد مباريات كأس آسيا في نصف النهائي

الأردن - كوريا الجنوبية في تمام الساعة 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات Alkass EXTRA HD 1

SSC SPORT 1 HD

AD Sports Asia 1 HD للمعلق الرياضي أحمد الطيب وفارس عوض وأحمد الحامد

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا في ذهاب نصف النهائي

ريال مايوركا - ريال سوسييداد في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC SPORT 1 HD للمعلق الرياضي محمد حسين

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مواعيد مباريات دوري يلو السعودي في الجولة 20

الصفا - هجر 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية

الباطن - القادسية 14:40 مصر، 15:40 السعودية السعودية الرياضية

العربي - الجبلين 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية