الدوري الأسباني| موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

تصدر السؤال عن موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة يترقب محبو كرة القدم حول العالم مواجهة مهمة جدًا في الليجا، حيث تجمع بين فريقين من دوري الدوري الإسباني، يستعد كل من الفريقين بكل جدية وتركيز عالٍ لخوض هذه المواجهة الحماسية، بهدف تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث بكاملها.

موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد

تحدد موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد، غدًا الأحد 4 فبراير، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني "الليجا". تشهد هذه المواجهة ترقبًا كبيرًا من قبل جماهير كرة القدم على مستوى الوطن العربي والعالم.

تُلعب مباراة ديربي مدريد في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت موريتانيا، 9 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 10 مساءً بتوقيت مصر والسودان ولبنان وليبيا، و11 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والأردن وفلسطين وسوريا والصومال. كما تُلعب المباراة في منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الأسباني

ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما استفاد من الثلاث نقاط التي حصدها مؤخرًا بالفوز على خيتافي (2-0)، لكن الصدارة على المحك بعد مباراة جيرونا.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد

أندري لونين في حراسة المرمى.

في خط الدفاع، يتألف الفريق من داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، وفيرلاند ميندي.

في خط الوسط، يشمل الفريق لوكا مودريتش، مودريتش، وفالفيردي.

وفي خط الهجوم، يتكون الثلاثي من فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، ورودريغو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد

تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، المحملة بنقل حصري لجميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة بي ان سبورت 1 بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

تشكيلة اتليتكو مدريد المتوقعة امام ريال مدريد

يأتي في حراسة المرمى، اوبلاك.

بينما يأتي في خط الدفاع، رينيلدو ماندافا _ هيرموسو _ اكسيل فيتسل.

و يأتي في خط الوسط، صامويل لينو _ كوكي _ بابلو باريوس ريفاس _ دي بول _ لورينتي.

كما يأتي في خط الهجوم، جريزمان _ مامفيس ديباي

إقرأ أيضًا: القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي