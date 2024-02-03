السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي 

مباراة ليفربول ضد
مباراة ليفربول ضد ارسنال

يترقب جمهور الكرة العالمية مواجهة قوية بين فريق ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبحثون عن موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وتأتي هذه المباراة ضمن جولة الدوري الثالثة والعشرين لموسم 2023-2024.

 مباراة ليفربول وارسنال في البريميرليج

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 تقدمه "الدستور"  في السطور التالية بالإضافة إلى القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين، يسعى ليفربول لتحقيق الفوز والبقاء في الصدارة بعد فوزه الأخير على تشيلسي، بينما يسعى أرسنال لاستعادة المركز الثاني في ترتيب الدوري بعد تراجعه للمركز الثالث.

موعد مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي  

في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، سيلعب نادي ليفربول ضد ارسنال في ملعب "الإمارات" يوم الأحد الموافق 4 فبراير، ستكون المباراة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز،  ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي، والساعة 5:30 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

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القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي  

سوف تبث مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي على قناة beIN Sports 1، حيث تعتبر شبكة قنوات beIN Sports الحصرية والوحيدة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب  ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024

يتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وقد خاض الفريق 22 مباراة حتى اللحظة. تمكن ليفربول من تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى هزيمة واحدة.

بالمقابل، يحتل نادي أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، حاز عليها خلال 22 مباراة، وقد حقق أرسنال الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مثلها.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، كوناتي، جوميز.
  • خط الوسط: جرافينبيرخ، جونز، ماك أليستر.
  • خط الهجوم: جوتا، نونيز، جاكبو.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي:

ليفربول ارسنال الدورى الانجليزى البريميرليج موعد مباراة ليفربول و آرسنال القنوات الناقلة

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