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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار وتردد القنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

يُسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري بعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

وتقام المباراة النهائية، بين الفائز من من مواجهة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية مع الفائز من مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في نهائي أمم أفريقيا 2023 بالملعب الوطني في كوت ديفوار.

بينما يلتقي الخاسران من مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت في تمام العاشرة مساء باستاد  فيليكس هوفويت-بواني.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

تُنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والوطن العربي.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات

تنقل العديد من القنوات أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومن بين هذه القنوات القناة المغربية، والقناة الجزائرية الرياضية، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأولى، لتوفير فرصة للمشاهدين للاستمتاع بأحداث هذه البطولة الرياضية الرائعة.

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تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات
التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

التردد: 12577.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مواعيد مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

تقام مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير.

أما مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية، فتقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير.

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