الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرئيس الإيفوارى يهنئ منتخب بلاده عقب تأهله لنصف نهائى "كان"

الحسن واتارا رئيس
الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار

هنأ الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، منتخب الأفيال بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها بلاده.

وقال واتارا، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "ألف مبروك للأفيال على هذا النصر الباهر".

وأضاف: "برافو على التزامكم وشجاعتكم التي جعلت الأمة كلها تنبض بالحياة. نراكم في الدور نصف النهائي".

وكان منتخب كوت ديفوار قد تأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023، وذلك عقب تحقيقه فوزًا مثيرًا على مالي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الدور ربع النهائي للبطولة.

وضرب المنتخب الإيفواري موعدًا مع جنوب إفريقيا، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023، يوم الأربعاء المقبل، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تأهل إلى نصف أمم إفريقيا 2023، عقب تغلبه على الرأس الأخضر، بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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