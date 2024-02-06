روسيا: الولايات المتحدة تحاول جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع الحالى

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاثنين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن تصرفات الأنجلوسكسونيين في الشرق الأوسط تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف مندوب روسيا في الأمم المتحدة أن هذه التصرفات تقوض النظام العالمي الذي يقوم على سيادة القانون الدولي العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأكد نيبينزيا أن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع الحالي.