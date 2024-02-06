حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى محافظات مصر

يحرص الالآف من المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوها إلى أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى ستتراوح من (8 إلى 9 درجة مئوية).

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن يسود غدًا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس دافئ على جنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر بأغلب الأنحاء.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

لفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية، قد ستكون كثيفة «من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا»، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد في مصر، بسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث وتكون 20% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيان حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، بيان حالة البحر الأحمر، حيث سوف تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى:09