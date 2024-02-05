الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي.. التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اليوم الأثنين 5 فبراير

الطقس
الطقس

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك ابحث جوجل عن التفاصيل الخاصة بحالة الطقس، وما هو الحالة الخاصة بالطقس اليوم الأثنين، خاصة في ظل التقلبات الجوية التى يشهدها الجو خلال تلك الأيام.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس وما هو حالة الجو خلال تلك الأيام.

وأوضحت هيئة الأرصاد بمصر، إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، ولافتة إلى أن أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في  محافظات القاهرة الكبرى ستتراوح من (7 إلى 8 درجة مئوية).

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وستكون حالة البحر المتوسط، طقس معتدلة، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2) أمتار، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، يأن حالة البحر الأحمر، سوف تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من حوالي (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 18 10

بورسعيد 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 09

العريش 18 07

رفح 17 08

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة 

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة توخى الحذر خلال تلك الفترة من حالة الطقس البارد خاصة أن هنهاك تقلبات جوية وعدم ارتداء ملابس شتوية شديدة يتسبب في التعرض للإصابة بنزلات البرد المفاجأة، خاصة أن هناك تغيرات ملحوظة في حالة الطقس.

تحديث لحظي التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اليوم الأثنين 5 فبراير حالة الطقس اليوم اليوم الأثنين 5 فبراير الطقس

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