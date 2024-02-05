غزيرة الأمطار وشديدة الرياح.. جدول نوات الإسكندرية 2024 وأشدها على عروس البحر

شهد شتاء الإسكندرية هذا العام، موجات من الطقس السيء والأحوال الجوية المتقلبة شديدة البرودة والأمطار خلال نوات الشتاء التي بعضها كان الأشد قوة خلال هذا العام، ومر البعض الآخر بتداعيات مستقرة، حيث تتعرض عروس البحر المتوسط لـ 16 نوة شتوية بداية من شهر سبتمبر وحتى مارس.

أشد نوات الإسكندرية 2024

وبين نوات الشتاء الشديدة هذا العام كانت الكرم هي الأشد غزارة في الأمطار والتداعيات المصاحبة لها، والتي تعرضت خلالها مدينة الإسكندرية لموجة من الصقيع والرياح الشديدة والأمطار الرعدية المحملة بحبات البرد على مدار عدة أيام متتالية، رفعت خلالها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الاستنفار والطوارئ.

كما تعرضت عروس البحر المتوسط لنوات الإسكندرية 2024 شديدة أخرى خلال فصل الشتاء ومنها الغطاس والميلاد ونوة الفيضة، ومازال هناك عدد من النوات والتي تعتبر الأقل حدة تنتظرها مدينة الثغر.

جدول نوات الإسكندرية 2024

وعقب تزايد بحث المواطنين عن النوات القادمة ومواعيد نوات الإسكندرية 2024 التي تهب على عروس البحر، ترصد "الدستور" خلال السطور التالية جدول نوات الإسكندرية خلال شتاء 2024.

- نوة "غسيل البلح"

أول نوات الشتاء تبدأ في 30 سبتمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وتتزامن مع موسم فاكهة البلح.

- نوة رياح الصليب



تهب على الإسكندرية يوم 20 من شهر أكتوبر وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- نوة المكنسة



تضرب المحافظة في 16نوفمبر وتعد أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وسميت بهذا الاسم لأنها تنظف الأجواء من الأتربة.

- نوة باقي المكنسة



تهب على الإسكندرية في 22 نوقمبر وتعتبر باقي نوة المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.



- نوة قاسم

تأتي في 4 ديسمبر وتستمر 5 ايام مصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وسميت بهذا الاسم لغرق احد ابناء الصيادين قديمًا يدعي "قاسم".

- نوة الفيضة الصغيرة



تأتي في19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 ايام شمالية غربية تصحبها أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

- نوة الميلاد



تأتي في 28 ديسمبر، وتستمر يومان وصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار، وسميت بالميلاد لتزامنها مع عيد الميلاد المجيد.



- نوة رأس السنة

موعدها يتزامن مع السنة الميلادية الجديدة تأتي في 2يناير تاتي وتستمر 4 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة وسميت بذلك لقدومها في بداية العام الجديد.

- نوة الفيضة الكبيرة.



تأتي في 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار، ويفيض فيها البحر وترتفع الأمواج.

-نوة الغطاس

تهب في 19 يناير، وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة، وسميت بذلك لأنها تأتي بالتزامن مع عيد الغطاس.

- نوة الكرم

تضرب المدينة يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 ايام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة، وسميت بذلك لغزارة أمطارها.

النوات القادمة على الإسكندرية

- نوة الشمس الصغيرة

تأتي على الإسكندرية في 18فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية أمطار غزيرة.



- نوة السلوم

تبدأ 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة، وتكون الرياح قادمة من السلوم.



-نوة الحسوم



تتعرض لها الإسكندرية بداية من 9 وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.



-نوة الشمس الكبيرة



تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس.

-نوة عوة وبرد العجوزة



آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وسميت ب"عوة" لصوت رياحها الشديد.