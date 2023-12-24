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جدول نوات الإسكندرية 2023

«الدستور» يستعرض جدول نوات الإسكندرية 2023 من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

نوة "عيد الميلاد"

تنتظر الإسكندرية حاليا ما يعرب باسم نوة "عيد الميلاد" مصحوبة بأمطار شديدة ومن المتوقع أن تأتى يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، وتستمر على مدار يومين، ضمن نوات الإسكندرية 2023.

نوة رأس السنة

تأتى كل عام للمحافظة فى الأول من يناير وتستمر لمدة تصل إلى 6 أيام.

نوة "الغطاس"

وتأتى بعد انتهاء نوة "رأس السنة" وبالتحديد فى 19 يناير، وتستمر لمدة ثلاث أيام وهى تاتى كل عام ميلادى ايضا مثلها مثل باقى النوات التى تشهدها المحافظة طيلة السنة .

نوة "الكرم"

نوة الكرم وتكون يوم 28 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 2 فبراير من كل عام

نوة " الشمس الصغرى"

نوة الشمس الصغرى وتكون يوم 18 فبراير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 20 فبراير من كل عام ميلادى.

نوة "الحسوم"

نوة الحسوم وتكون يوم 8 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 15مارس وهى تأتى كل عام.

نوة "برد العجوز "

نوة برد العجوز وتكون يوم 24 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 30 مارس.

نوة رياح الخماسين

وتكون يوم 23 ابريل 2024 وتستمر لمدة 2 أيام حتى يوم 26 ابريل.

نوة رياح النقطة

وتكون يوم 18 يونيو2024 وتستمر لمدة 2 أيام حتى يوم 20 يونيو .

نوة “قاسم”

شهد طقس عروس البحر المتوسط الأسابيع الماضية ما يسمى بـ "نوة قاسم" وهى نواة مصحوبة بالعواصف واستمرت لمدة 5 أيام.

نوة "رياح الصليب"

نوة "رياح الصليب" أحد أهم النوات التى تشهدها مدينة الإسكندرية شهدتها المحافظة يوم السبت 30 سبتمبر الماضى 2023 والتي استمرت لمدة 3 أيام.

نوة "المكنسة"

ونوة المكنسة تأتى ضمن جدول نوات الإسكندرية وهى نوة ممطرة بشدة وجاءت إلى المحافظة عقب الإنتهاء من نوة "رياح الصليب" وقد جاءت بالضبط يوم الخميس الموافق 16 توفمبر الماضى.

نوة "الفيضة الصغيرة "

وشهدت الأسكندرية بعد نوة "قاسم" ما يعرب بـ نوة "الفيضة الصغيرة" وهى نوة محملة بالأمطار يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام.