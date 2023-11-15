تبدأ بـ"غسيل البلح" وتنتهي بـ"عوة".. جدول نوات الإسكندرية 2024

شهدت محافظة الإسكندرية، عدة تقلبات جوية خلال الأيام الماضية، زادت شدتها بالتزامن مع نوة المكنسة التي تتعرض لها المدينة منتصف نوفمبر من كل عام، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة، وتزداد سرعة الرياح خلال النوات التي تهب على عروس المتوسط.

وتهب على مدينة الإسكندرية 16 نوة شتوية والتي تبدأ مبكرًا مع فصل الخريف بنوة غسيل البلح، مرورًا بنوات الشتاء الشديدة وتنتهي مع بداية الربيع بنوة عوة، كما تتعرض الإسكندرية خلال الربيع والصيف لرياح الخماسين ورياح النقطة.

أمطار نوة المكنسة

بالتزامن مع نوة المكنسة تعرضت محافظة الاسكندرية منذ فجر أمس، لسقوط بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، صحبها موجات رعدية في بعض الاحيان، مع ارتفاع أمواج البحر والذي تراوح بين 2 - 3.5 متر، وتزايد نشاط الرياح لتصل سرعتها بين من 50-60 كم/ ساعة.

وترصد “الدستور” خلال التقرير التالي النوات التي تهب على الإسكندرية حسب جدول الندوات والتي من الممكن أن تتغير توقيتها بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

نوات الإسكندرية 2024

- أول النوات.. نوة "غسيل البلح" في 30 سبتمبر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة.

- نوة رياح الصليب يوم 20 من شهر أكتوبر وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- نوة المكنسة يوم 16نوفمبر وهي أشد نوات فصل الخريف، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية وتستمر 4 أيام.

- نوة باقي المكنسة في 22 من نوفمبر، شديدة الأمطار والرياح وتستمر لمدة 4 أيام.



- نوة "قاسم" في 4 ديسمبر يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وتستمر 5 أيام.

- نوة الفيضة الصغير 19 ديسمبر، تصحبها شمالية غربية وأمطار، وتستمر لمدة 5 أيام.

-نوة الميلاد 28 ديسمبر شديدة الأمطار، ويصحبها رياح غربية، وتستمر يومان.

- نوة رأس السنة الميلادية 2يناير ويصحبها رياح غربية ممطرة وتستمر 4أيام.

- نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار.

-نوة الغطاس في 19 يناير وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة.

- نوة الكرم يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 ايام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

- نوة الشمس الصغيرة تأتي على الإسكندرية في 18فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية أمطار غزيرة.

-نوة السلوم تبدأ 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة.

-نوة الحسوم 9 وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

-نوة الشمس الكبيرة، 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا.

-نوة عوة وبرد العجوزة آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية.