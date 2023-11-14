الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الطقس وتكثيف المتابعة الميدانية

تصريف مياه الأمطار
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة، متفاوتة الشدة، رعدية أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

 التشديد على المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

متابعة تصريف مياه الأمطار 

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ارقام غرف الطوارئ بالإسكندرية 

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة:  على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول، الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

وكان قد تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد تفقد، مساء أمس، اصطفاف مُعدات شركة مياه الشرب بمحطة مياه شرقي، للتأكد من مدى جاهزيتها وقدرتها في السيطرة على السيول ومياه الأمطار والكوارث الطبيعية والبيئية، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة.

وأشاد "الشريف" بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب خلال موسم الأمطار وجاهزية المُعدات المصطفة بمحطة مياه شرقي، والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه الإسكندرية فضلًا عن مشاركة الشركة في نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة الإسكندرية.

تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية الأحوال الجوية الأجهزة التنفيذية شركة الصرف الصحي سقوط الأمطار

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