التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير

يعتبر الاستعلام عن الطقس قبل النزول من المنزل من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين بشكل يومي، وهو ما يجعل معظمنا يقوم بالبحث عن حالة الطقس قبل النزول من المنزل مباشرة، وهو ما يزيد من ظهور حلةا لطقس عبر محرك البحث جوجل.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس وأبرز التفاصيل الخاصة بالطقس خلال اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، وذلك من أجل تعوفير كافة المعلومات الخاصة بحالة الطقس خلال اليوم.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن يسود غدًا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس دافئ على جنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر بأغلب الأنحاء.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

لفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية، قد ستكون كثيفة «من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا»، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد في مصر، بسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث وتكون 20% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيان حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأكدت هيئة الأرصاد علىا لماوطنين ضرورة توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس حتى مع انخفاض درجات الحرارة وذلك لتجنب التعرض للإصابة بنزلات البرد خلال تلك الفترة خاصة أن هناك بعض الأفراد عند ارتفاع درجات الحرارة قليلا يقوموا بتخفيف الملابس وهو ما ينتج عنه تعرضهم للإصابة بنزلات البرد الشديدة.