الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة ليلًا.. واستمرار الأمطار على أغلب المحافظات

حذَّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة اليوم فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل؛ لأن الكتل الهوائية صحراوية تكون منخفضة في نسب رطوبتها، وهو ما يجعلنا نشعر بالبرودة.

وأشارت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إلى استمرار فرص الأمطار المتوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة من اليوم، ولكن بكميات أقل من الأسبوع الماضي.

انخفاض الحرارة فى فترة الليل

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن قيم الحرارة تنخفض في فترة الليل بشكل كبير مع الكتل الصحراوية، وبخاصة فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 10 درجات على مناطق من القاهرة الكبرى، والمدن الجديدة تكون قيم الحرارة فيها بين 7 و8 درجات.

وأكدت أن الصقيع ما زال يتكون على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض المناطق من شمال الصعيد، نتيجة انخفاض قيم الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات في بعض الأماكن.