تفاصيل انطلاق مهرجان الترويج السياحي لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

كشف أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، تفاصيل مهرجان الترويج السياحي لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، وذلك بالدراجات النارية.

وقال السويفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن المهرجان جاء تحت شعار يوم في حب مصر بمشاركة 60 دراجة نارية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الراعي الرسمي للعديد من المهرجانات الترويجية.

تم تقديم الدعم من جميع الجهات المعنية

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، أنه تم تقديم الدعم من جميع الجهات المعنية في محافظة أسيوط، حيث تم إصدار كل التصريحات اللازمة، ففي ظل الجمهورية الجديدة، تحصل المحافظة على اهتمام كبير على صعيد السياحة، مثل رحلة العائلة المقدسة.