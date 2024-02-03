انطلاق مهرجان الترويج السياحى لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، انطلاق المهرجان الترويجى تحت شعار "يوم فى حب مصر" للترويج لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة وللأماكن السياحية بالمحافظة والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمشاركة فريق "ميجا بايكرز" للدراجات النارية والذى يتكون من 60 عضوا بالدراجات النارية من مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الاقليم، وحضور أحمد السويفى مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وسامح زخارى منسق الفريق وأمجد بسيونى "رحالة دولى" وسفير البايكرز المصريين بالخارج وبمشاركة الفرق الشبابية بمديرية الشباب والرياضة.

شارك في المهرجان 60 عضوا من فريق ميجا بايكرز



وانطلقت فعاليات المهرجان أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة 60 عضوا من فريق ميجا بايكرز وسط مشاركة فرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة، لينطلق بعدها فريق ميجا بايكرز لزيارة دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة" ثم العودة إلى حديقة الفردوس لأخذ جولة نيلية على ظهر أحد العبارات النهرية.

وأشاد محافظ أسيوط بمشاركة فريق ميجا بايكرز للدراجات النارية بفعاليات مهرجان الترويج السياحى لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة،معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للمهرجان ولفعاليات ترويج السياحة الداخلية بالمحافظة وجميع فعاليات الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتاَ الى ان يجرى الانتهاء من المراحل النهائية لمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والذى يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضح محافظ أسيوط، ان مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعد مشروعًا قوميًا بإعتباره محورًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المناطق المحيطة بطول المسار وجذب استثمارات جديدة،لافتًا إلى الأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية ويضاف لرصيد الانجازات التي حققتها الدولة على الصعيد الثقافي والحضاري بما يحقق الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر 2030 المستقبلية في القطاع السياحي.

ومن جانبه أضاف احمد السويفى مدير المديرية، ان المهرجان الترويجى للسياحة يعد الأول من نوعه بالمحافظة،مشيدا بتنظيم فعاليات المهرجان على مدار يومين " الجمعة والسبت " تحت رعاية ودعم وزير الشباب والرياضة للمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال تنظيم العديد من المهرجانات.

كما عبر أعضاء فريق ميجا بايكرز،عن سعادتهم بالمشاركة فى المهرجان الترويجى للسياحة ومقابلة الوزير المحافظ الداعم الاول للسياحة والرياضة بالمحافظة، مشيدين بحسن الاستقبال والتنظيم للمهرجان،مؤكدين حرصهم على مشاركة الرياضة وبخاصة رياضة الدراجات النارية فى الترويج السياحى للاماكن السياحية والاثرية فى مصر وبخاصة محطات رحلة العائلة المقدسة بمصر.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط تحظى بنقطتين من أهم نقاط المسار وهما دير السيدة العذراء بدرنكة يقع بالجبل الغربي على مسافة 9 كم جنوب غرب مدينة أسيوط ويرتفع فوق سطح الأرض بنحو 120 مترًا ويضم الدير عدد من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء المغارة الأثرية التي تعود إلى نحو 2500 سنة قبل الميلاد والنقطة الثانية دير السيدة العذراء "المحرق" يعد من أهم المزارات الدينية في أسيوط والذي يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط في الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان) ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويضم الدير "المحرق" ثان أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم في فلسطين ويقصد النقطتين ملايين الزائرين من مصر والأجانب على مدى العام.

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