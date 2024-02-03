رفع 505 أطنان مخلفات وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع 505 أطنان مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز أبوتيج والغنايم وديروط والبداري وحي شرق ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

استمرار الحملات لإعادة الواجهة الحضارية

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار الحملات بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية بالقري والمراكز والأحياء في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الوحدات المحلية بمراكز أبوتيج والغنايم وديروط والبدارى وحى شرق نفذت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق من بينها بديروط (شارع المستقبل، حى حسام كيلانى، والمطحن، وموقف صنبو، وشارع الثانوية العسكرية، والمعهد الديني، ومدرسة التجارة، وشارع دكتور زعزوع)، وقرية الكودية، وقرية جرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوه، وطريق المختون وبجوار الوحدة البيطرية بمسارة وطريق مسارة وطريق مزينة وقصر حيدر وبجوار عملية مياه المندرة بحر وطريق المندرة بحرى وبجوار الوحدة الصحية المندرة بحرى بمركز ديروط والشوارع الرئيسية وحاويات وصناديق القمامة الموجودة في بعض الشوارع بمدينة الغنايم والقرى التابعة لها فضلًا عن عدد من شوارع مدينة أبوتيج والقرى التابعة لها من بينها قرية دوينة طريق دوينة/ موشا وطريق المحطة الرئيسي وحملات حى شرق ومركز البدارى وقراها.

يأتي هذا بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وهو ما أسفر عن رفع 505 أطنان مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبداللطيف رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها.

حملات إزالة التعديات بأسيوط

حملات إزالة التعديات بأسيوط

حملات إزالة التعديات بأسيوط

حملات إزالة التعديات بأسيوط

حملات إزالة التعديات بأسيوط