الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تنظيم قوافل بيطرية مجانية بالمراكز

جانب من القوافل البيطرية
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والعلاجية بكافة التخصصات في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن الحصول على الخدمات.


تنظيم 6 قوافل بيطرية مجانية


وأشار اللواء عصام سعد إلى تنظيم 6 قوافل بيطرية مجانية بقرى بمركزي ديروط والبداري وذلك بالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير ومديرية الطب البيطري مشيدًا بالجهود المبذولة من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسة مصر الخير في الوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.


حيث نظمت مؤسسة مصر الخير قوافل بيطرية تنموية علاجية مجانية بمشاركة فرق طبية متخصصة من الأطباء البيطريين بمعهد بحوث التناسلية الحيوانية بوزارة الزراعة بقرية ساو، وكوم انجاشة، وقرية نزلة عبداللاه بمركز ديروط، ونجع جزيرة قاو، وقرية العقال قبلي بمركز البداري وذلك لتوفير خدمات بيطرية متعددة بالقافلة كـ(توقيع الكشف الطبي، صرف الأدوية، سونار) لصغار المربين بالقرى المستهدفة وذلك بإشراف محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط.


وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات والفاعليات لتوفير الرعاية للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

 

وأشار اللواء عصام سعد الي استمرار تسيير القوافل البيطرية المجانية بمختلف المراكز والقري وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية بمختلف القطاعات ضمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
جانب من القوافل البيطرية بمحافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والعلاجية القرى الأكثر احتياجا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمه لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

مواد متعلقة

إزالة 49 تعديًا على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز فى أسيوط

المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط يوافق على المخطط التفصيلي لمدينة القوصية

"تحديد هوية الأشخاص من خلال بصمة القلب".. مشروع ابتكاري ينفذه طلاب جامعة أسيوط

محافظ أسيوط يعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال فبراير بقرى "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

"الهروب الكبير".. نجم بيراميدز يبدأ سيناريو التمرد من أجل الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟