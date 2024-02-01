محافظ أسيوط يعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال فبراير بقرى "حياة كريمة"

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بخطة القوافل العلاجية الشهرية المجانية من مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، والتي تبدأ من 3 إلى 28 فبراير الجاري، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 8 قرى في 3 مراكز على مستوى المحافظة هي مراكز أسيوط وديروط والقوصية.



ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة



وأوضح المحافظ أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي، للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

متابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات للقوافل

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل، للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي.

تفاصيل ومواعيد القوافل

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القوافل يتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي السبت والأحد 3 و4 فبراير بقرية منقباد بمركز أسيوط تنتقل بعدها لمركز ديروط يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 فبراير بقرية أبو الهدر ثم يومي السبت والأحد 10 و11 فبراير بقرية دشلوط.

ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير بقرية عواجه وتختتم أعمالها بمركز ديروط يومي السبت والأحد 17 و18 فبراير بقرية مساره بعدها تتوجه القافلة لمركز القوصية وتبدأ أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 فبراير بقرية التتالية.

ثم يومي السبت والأحد 24 و25 فبراير بقرية نجع علي حسن وتختتم القافلة أعمالها لشهر فبراير بتقديم خدماتها يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 فبراير بقرية بلوط بمركز القوصية.