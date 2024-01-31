محافظ أسيوط: رفع 830 طن قمامة خلال حملات بـ 4 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية الحفاظ على البيئة والقضاء علي كافة تجمعات القمامة حفاظًا علي الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا كافة رؤساء المراكز والأحياء باستمرار حملات النظافة الصباحية والمسائية لإزالة كافة المخلفات بمختلف قرى وأحياء ومراكز المحافظة وتجميع القمامة ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتل السكنية.

وذلك في إطارخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وفقًا للامكانات المتاحة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ونفذت الوحدات المحلية لديروط وأبنوب وصدفا والبداري حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث تم في ديروط تنفيذ حملة نظافة ورفع جميع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات بشارع المستقبل وحي حسام كيلاني والمطحن وموقف صنبو وشوارع وبورسعيد وشاهين وعزبة هلال والثانوية العسكرية والمعهد الديني ومدرسة التجارة تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط.



رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي مركز صدفا، تم تجميع القمامة بمدينة صدفا أمام المصالح الحكومية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز وذلك بالتنسيق مع مسئولي قطاع النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمراكز.

وفي مركز البداري، قام مسئولي قسم النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز بكنس الشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز ورفع القمامة والمخلفات بها ونقلها إلي أماكن التجميع كما قامت الوحدة المحلية لمركز أبنوب برفع المخلفات من الشوارع والميادين ومجمعات المدارس والطريق الدائري ونقلها إلي مصنع السماد وقامت الوحده المحلية لقرية المعابدة برفع المخلفات من منطقة رقبة الجسر ونقلها إلي المقلب المخصص لها بجبل المعابدة الشرقي.

يأتي هذا بالإضافة إلي تمشيط ومسح طريق السوالم البحرية التابعة للوحدة المحلية ببني ابراهيم وذلك تحت إشراف خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وأكد رؤساء المراكز علي استمرار القيام بحملات النظافة لرفع كفاءة هذا القطاع العام والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.