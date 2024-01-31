الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز تدريب "مياه أسيوط" يجهز 4 قاعات مجهزة بأحدث التقنيات

مركز خدمة مياه اسيوط
مركز خدمة مياه اسيوط

صرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، بأن مركز التدريب الذي تمتلكه الشركة يعد إنطلاقة لتهيئة الموارد البشرية وتحقيق التنمية المهنية لما يمتلكه من قاعات مختلفة والتى تعمل بالفترة الصباحية والمسائية.


وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن من هذه القاعات قاعة "ورش العمل التعاونى" والتى تسع  30 متدرب وقاعة أخرى للمحاضرات تسع 50 متدرب، وقاعة ثالثة للتعلم الإلكتورنى وهي تسع 20 متدربا، وقاعة رابعة للاجتماعات والتى تسع 30 متدرب وجميع القاعات مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات المعينة على كفاءة التدريب من شاشة عرض وجهاز كمبيوتر ومكبر للصوت، بالاضافة إلى تزويد كل قاعة بأدوات مساعدة للتدريب من سبورة بيضاء وقلم سبورة وعرض بروجكتور كهربائى مزود بجهاز تحكم عن بعد، وذو شاشة تعمل باللمس.


القاعات مجهزة بأدق الامكانات التكنولوجية


وأشار اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إلى أن المركز تمكن من اجراء العديد من البرامج والورش التدريبية المفعلة بمختلف قاعاته التدريبية سواء كان لأبناء الشركة أم لجهات خارجية مستأجرة لقاعات الشركة أو أحداهم كبرامج أساسيات معالجة الصرف الصحي، والمسار الوظيفي، وأساسيات التشغيل القياسي لمحطات مياه الشرب وبرامج أساسيات التعامل مع العملاء بأحدى شركات الاتصالات الهاتفية، وبرامج الجمعيات التنموية والمشروعات الصغيرة، معقبا أنه يمكن حجز قاعات المركز أو الاستعلام من خلال التواصل على الأرقام التالية 01227778189 أو على رقم 01280733381.


هذا وكان قد تفقد في وقت سابق المهندس على الشرقاوى محطة مياه الحبايشة الإرتوازى بمركز ساحل سليم واستعرض مكونات المحطة والتى تضم عدد(6) آبار إرتوازى طاقة البئر الواحد 30 ل/ث وجميع الآبار تعمل بحالة جيدة.


وأوضح أن المحطة نالت حظًا وافرًا من نصيب المبادرة الرئاسية بمركز ساحل سليم حيت تم دق عدد (2) بئر إرتوازى لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للمحطة، ومن ثم تعمل الآبار الموجودة بالمحطة بصفة التناوب، فضلا عن ان المحطة مزودة  بمنظومة كلور لمطابقة المياه الناتجة للموصفات ويتسع نطاق تغذية المحطة إلى قرية الكوم الأحمر بمركز البداري وقريتى الحبايشة وعرب مطير بمركز ساحل سليم، بالإضافة إلى تغذيتهم من محطة البدارى المرشحة.

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المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مركز التدريب الموارد البشرية

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