الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء العمل بالمرحلة الثانية من محطة مياه الهلالى فى أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن بدء العمل المرحلة الثانية بمحطة الهلالي، حيث تقوم الشركة بإنشاء غرفة ربط لتغذية مشروع محطة الهلالي بشارع الثورة، اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة عشرة أيام.

وقال المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة تقدم اعتذارها للمواطنين على التكسير وعمليات الإصلاح، حيث يتم تأمين الموقع وتنسيق العمل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمرور، وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة.

وأكد الشرقاوي أن أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة مياه الهلالى المرشحة تخطو جاهدة لرفع طاقة تشغيل المحطة من 200 لتر بالثانية إلى 600 لتر بالثانية، لتحقق المحطة طفرة ملموسة في تغذية مدينة أسيوط بالمياه والقضاء على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا في فصل الصيف، لتوفير مياه قدرها 51 ألف متر مكعب يوميًا على أن يتم التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق، كان قد صرح الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأن مركز التدريب الذي تمتلكه الشركة يعد انطلاقة في حد ذاته لتهيئة الموارد البشرية وتحقيق التنمية المهنية، لما يمتلكه من قاعات مختلفة والتى تعمل بالفترتين الصباحية والمسائية، ومنها قاعة "ورش العمل التعاونى"، والتى تسع 30 متدربًا وقاعة أخرى للمحاضرات تسع 50 متدربًا، وقاعة ثالثة للتعلم الإلكتروني وهي تسع 20 متدربًا، وقاعة رابعة للاجتماعات والتى تسع 30 متدربًا، وجميع القاعات مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات المعينة على كفاءة التدريب من شاشة عرض وجهاز كمبيوتر ومكبر للصوت، بالإضافة إلى تزويد كل قاعة بأدوات مساعدة للتدريب من سبورة بيضاء وقلم سبورة وعرض بروجكتور كهربائى مزود بجهاز تحكم عن بعد، وذى شاشة تعمل باللمس.

وأوضح اللواء ياسر حسن، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن المركز تمكن من إجراء العديد من البرامج والورش التدريبية المفعلة بمختلف قاعاته التدريبية سواء كان لأبناء الشركة أم لجهات خارجية مستأجرة لقاعات الشركة أو إحداهما كبرامج أساسيات معالجة الصرف الصحي، والمسار الوظيفي، وأساسيات التشغيل القياسي لمحطات مياه الشرب وبرامج أساسيات التعامل مع العملاء بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية، وبرامج الجمعيات التنموية والمشروعات الصغيرة، معقبًا أنه يمكن حجز قاعات المركز أو الاستعلام من خلال التواصل على الأرقام التالية 01227778189 أو على رقم 01280733381.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية بمحطة الهلالي بإنشاء غرفة ربط لتغذية مشروع محطة الهلالي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لإحلال وتجديد محطة مياه اسيوط الهلالي

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