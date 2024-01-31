الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه..

محافظ أسيوط يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي

جانب من افتتاح وحدة
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي، والتي تعد الأولى في مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الصعيد وبلغت تكلفتها ما يقرب من 20 مليون جنيه.

وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لتوفير كل الإمكانيات وأحدث الأجهزة للتيسير على المرضى والمنتفعين لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة تماشيًا مع جهود الدولة لتحسين كفاءة المستشفيات وتطويرها للنهوض بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور أيمن منصور، مدير فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد، والدكتور أحمد عثمان، نائب مدير الفرع، والدكتور أحمد محمود، مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي، والدكتور روماني وجيه، مدير المنطقة الطبية.

أجهزة متطورة وحديثة

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط، ومرافقوه مكونات الوحدة واستمع إلى شرح عن مراحل إنشائها والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين حيث تشتمل على 5 أجهزة مناظير علوي وسفلي وقولون وقنوات المرارية وجهاز تخدير و2 كشاف سقف وكابينة لحفظ المناظير بالإضافة إلى غرفة إفاقة ملحقة تحتوى على 4 سرير بملحقاتهم وتم تزويد الوحدة بكل الاحتياجات والمستلزمات لاستقبال المرضى.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بافتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي التي تمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي بالصعيد التي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن مستشفيات التأمين الصحي تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها والمحافظات المجاورة استمرارًا لجهود تحسين مستوى الخدمات الطبية الحيوية التي تقدم للمواطنين بشكل يومي وأساسي.

وأكد اللواء عصام سعد، أن الدولة تولى القطاع الصحي أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين خاصة مع توجيه بوصلة التنمية للصعيد معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن منصور، مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي تعد الأولى في مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الصعيد وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 20 مليون جنيه وتم تزويد بكل المستلزمات والإمكانيات والأطقم الطبية بخلاف التمريض أجل خدمة المرضى المترددين على الوحدة وتقديم خدمة متميزة بكل سهولة ويسر مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لقطاع التأمين الصحي والنهوض به لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
جانب من افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمحافظة أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي مستشفيات التأمين الصحي وبلغت تكلفتها ما يقرب من 20 مليون جنيه ومديرية الصحة

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