المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط يوافق على المخطط التفصيلي لمدينة القوصية

وافق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة القوصية واستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" للعمل به وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر يناير 2024، وأشار المحافظ، إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال باقي المخططات التفصيلة والاستراتيجية لمدن وقرى وأحياء المحافظة، تماشيًا مع جهود الدولة في إقامة المشروعات التنموية والخدمية والسكنية، فضلًا عن أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى تحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2030 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كل المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وتم خلال الجلسة مناقشة المخطط التفصيلي لمدينة القوصية والموافقة على اعتماد المخطط لاستكمال باقي الاجراءات وفقًا للوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأوضحت المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط التفصيلي لمدينة القوصية تم الانتهاء منه وإعداده وفقًا لقانون 119 ولائحته وتعديلاته واعتماده من الوزير المحافظ وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عليه، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع